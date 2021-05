Cinthia Fernández confesó que se sometió a una dolorosa operación

Cinthia Fernández reveló parte de su intimidad en LAM y confesó que se sometió a una dolorosa operación en sus mamas.

La angelita confirmó que se hizo una intervención en sus lolas y que le retocaron los pezones. "Me hice una operación, me los sacaron, me los recortaron y me los volvieron a poner", dijo.

Luego, sobre la sensibilidad en la zona Cinthia aseguró: "Nada, no siento nada. Además porque tuve mastitis", agregó la panelista. "Tuve seis horas de operación, tuvieron que drenar", contó.

La diosa aseguró que este retoque estético también se lo hizo por la incomodidad que le generaba y no tuvo problemas en dar más detalles.

¡Mirá el video!

El tatuaje que Martín Baclini se hizo en honor a Cinthia Fernández

La historia de amor de Cinthia Fernández y Martín Baclini terminó pero el vínculo entre ellos quedó inmortalizado en la piel del empresario.

Según revelaron en LAM, el morocho se realizó un enorme tatuaje en homenaje a la angelita.

"El primer brazo que se hizo Baclini tiene algo de nosotros. Tiene la Estatua de la Libertad, que es nuestro lugar favorito, al que le gusta ir con la mamá y conmigo. Me dijo que para él era muy fuerte este tatuaje porque ese lugar significa mucho para nosotros", contó la panelista de LAM.

"Es una historia re cursi. Ahí me dijo 'te amo'. Nos fuimos de viaje por primera vez. Fue muy especial para nosotros. Me lo dijo no en una estatua sino en un restaurante de Nueva York. No fuimos a la estatua, pero simboliza Nueva York. Es como decir Buenos Aires, el Obelisco", agregó.

AM