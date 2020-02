Cinthia Fernández contó detalles del supuesto acuerdo económico que tendría con Martín Baclini

La relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini sigue dando que hablar. Pese a que la pareja tomó caminos separados se conoció que ambos tienen un acuerdo económico en comúm.

En medio de la polémica que se suscitó tras conocerse esta información, la modelo salió a hablar en sus redes y contó detalles del acuerdo que tienen.

“Son mentira los títulos de algunos portales diciendo que Martín tiene un arreglo comercial conmigo. El único arreglo que hay es amor y respeto donde tanto él como yo hacemos cosas por el otro simplemente por cariño. Nadie me paga un sueldo y lo explico clarísimo”, expresó. Y agregó: “A veces no se entiende el amor, solo se habla de plata y no es así”.

Por su parte, Baclini se volc´a sus redes y compartió un mensaje optimista de cómo ve las cosas: “No borres ningún día de tu vida. Los días bellos te han dado felicidad, los malos te han dado experiencia y los peores te han enseñado a vivir”, dijo contundente.