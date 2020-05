Cinthia Fernández reveló por qué Matías Defederico no se lleva a sus hijas en medio de la cuarentena

Desde que comenzó la cuarentena preventiva y obligatoria, Cinthia Fernández se quedó en su casa junto a sus tres hijas, Charis, Bella e Isabella, y se limitó a salir brevemente por compromisos laborales. La actual panelista de El show del problema junto a Nicolás Magaldi se refirió al desafío de entretener a las pequeñas y cumplir con todas las responsabilidades, pero en particular habló del porqué decidió que las niñas se quedaran con ella y no visitaran a su padre, Matías Defederico.

La morocha reveló que Defederico ve a sus hijas, pero no en la casa de él: “Las nenas no se van a mover de casa hasta que todo esto pase y va para largo, y él no esta trabajando, la verdad no se la higiene que hay en su casa, si entra alguien o no. Vive en un barrio privado, yo sé que es re cagón así que creo que es estricto”, dijo en una nota para LAM y agregó que se trataba de una cuestión de comodidad para sus hijas.

Cinthia aclaró que le hizo esta propuesta al futbolista y le pidió que fuera más seguido: “Le dije ‘vení las veces que vos quieras, de hecho yo necesito ayuda así que trata de venir más'. Porque no venía y ahora día por medio viene”.

Sobre la relación con su ex, Fernández aclaró que están en buenos términos pero que él no se queda a dormir en la casa como pasó con Jimena Barón y Daniel Osvaldo. "Yo no vuelvo ni en pedo con mi ex. Antes salgo corriendo o le digo que me tosa en esta época”, dijo Cinthia, y aclaró que si bien hablaron de la posibilidad de convivir durante la cuarentena, de inmediato lo descartaron.