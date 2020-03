Cinthia Fernández tomó una decisión que la aleja de Martín Baclini

Cinthia Fernández decidió cortar cualquier vínculo con Martín Baclini y tomó una rotunda decisión. La modelo dejó de aceptar que el empresario pague el colegio de sus tres hijas.

“Aclaro que a mis hijas les pago el colegio yo, lo quiero decir. No me lo paga más Martín”. De esta forma, Cinthia cortó con el arreglo que había llegado con Martín cuando eran pareja, que el propio Baclini había precisado semanas atrás en Intrusos: “No es que le regalo la educación de las nenas, que lo sigo haciendo. Cinthia se lo merece porque ella también hace un montón de cosas por mí también. Hace de todo, me maneja el Instagram de la empresa, hace publicidades. Me ayuda desde un montón de aspectos”, dijo en LAM.

“No dependo de nadie. No me mantiene nadie. A partir de ahora pago yo el colegio de las nenas. Yo nunca estuve de acuerdo en que se diga (que Martín pagaba el colegio de las nenas)”, aseguró Cinthia en ese sentido.