Cinthia Fernández y Martín Baclini desmintieron la separación tras la crisis

Luego de romper en llanto y reconocer que estaban atravesando una crisis, Cinthia Fernández y Martín Baclini aclararon que siguen juntos. Marina Calabró se comunicó con ellos en DDM y negaron estar separados.

"Estoy muy desconcertada. Sé que soy porfiada y lo que es una separación a las diez de la mañana a las doce del mediodía puede ser una reconciliación. Le pregunté a Martín Baclini si estaban separados a las 14.30. Me contestó 'no, mi vida'", dijo Calabró.

"Yo porfiada le puse que no entendí el no y me dijo 'no estamos separados, estamos acá ensayando juntos'. Como habló del ensayo, yo desconfié y le pregunté si como pareja tampoco están separados y me puso 'estamos juntos'. Insistí y otra vez me dijo 'Estamos juntos. Al lado mío la tengo'", agregó la panelista.

Asimismo, Marina reconoció que "también le escribí a Cinthia un mensaje mandándole mi solidaridad poqrue sabía que estaba en crisis y separa. A las 15.37 me dice 'nunca dije que me peleé, así que no sé por qué me hablás de reconciliación. Tengo que ensayar. Gracias por tu mensaje'".