Cinthia Fernández contó que tiene un candidato y cuáles son los requisitos para conquistarla

Si bien aún no está confirmado que no estará en "Bailando por un sueño 2020", cómo explicó ella, Cinthia Fernández si se refirió a qué tiene que tener su próximo novio, su candidato para entablar una relación. Y es más asumió que está chateando con una persona que le interesa pero no dio muchos más detalles.

En medio de la charla entre Angel de Brito y la bailarina, Yanina Latorre contó que la bailarina tiene un misterioso candidato y que le escribe mensajes entonces el conductor le preguntó qué características tiene que tener un hombre para conquistarla. “Primero, que no le guste la televisión. Que no le guste el medio”, aseguró ella.

Pero las preguntas no se agotaron: ¿Tiene rango de edad? “Mi mayor diferencia fue de once años. El hombre tarda en madurar, son bastante más boludos, así que creo que a partir de 40 está bien”, informó ella y luego le preguntaron: qué característica física prefería: "“Claramente no tengo preferencia... Por lo general siempre fui target bonsai, yo soy bajita”, dijo entre risas.