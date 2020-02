Los emotivos saludos de Claudia, Dalma y Gianinna Maradona por el cumple de Benjamín

Son días de festejo para la familia Maradona-Agüero-Villafañe, en el día de hoy, Benjamín Agüero, el hijo del Kun y Gianinna celebra sus 11 años de vida y como no podía ser de otra manera su familia entera decidió celebrarlo en todas sus redes sociales, Desde Claudia hasta Dalma y "Giani" le dedicaron hermosos posteos con cariñosos mensajes al pequeño.

"Hace 11 años, después de mil horas de trabajo de parto llegabas a mi vida, no voy a olvidar nunca el momento en que me incorporé para agarrarte, para tenerte en mis brazos por primera vez. Yo tenía 19 años y nunca había sentido algo semejante, algo tan maravilloso como era haberme convertido en tu mamá. Todo el miedo que tenia me lo saco tu papá mientras me sostenía la mano fuerte y me decía que yo podía. Y asi fue, ustedes me enseñaron que YO puedo... Hace 11 años me enseñaste que significaba vivir para siempre pensando más en vos que en mi. Soy una privilegiada y siempre voy a estar agradecida porque ser tu mamá es lo más maravilloso que me paso en la vida! Felices 11 vueltas al sol hijo mio, sos más de lo que alguna vez imagine... te amo para siempre!", escribió su madre y con una foto en la que se ven los pies del niño apenas nacido.

Por su parte su tía, Dalma posteó una foto de él y redactó: "Feliz cumple al niño mágico! Mi bebé amoroso, respetuoso, cariñoso, perfecto y hermoso! Dueño de una personalidad única y tan sensible que me hace acordar a mí a su edad! Siempre voy a estar para vos y siempre te voy a defender de tu mamá aunque no tengas razón, siempre te voy a hacer regalos por lo que tu mamá me deja de hablar por un rato y siempre te voy a acompañar a cumplir tus sueños! Amo ser tu madrina! Te amo a vos! Felices 11 Tuto!"

Finalmente, Claudia Villafañe, abuela orgullosa subió en su cuenta de Instagram varias fotos con su nieto varón: "Feliz cumple Bencho que los cumplas muy feliz! Segui cumpliendo tus sueños y se feliz dia a dia! Te amo con todo mi corazón".