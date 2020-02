Claudia Villafañe sorprendió al revelar que paga alimentos a dos hijos de Maradona

Claudia Villafañe estuvo en Quién quiere ser millonario, el programa que conduce Santiago del Moro, e hizo una impactante revelación.

Todo comenzó cuando le empresaria se refirió a Verónica Ojeda y su relación y de que en varias oportunidades la ha llamado para aclarar malos entendidos. "Yo no estaba en el país y no sabía que ella había ido a un programa de televisión, a Intrusos, y le hicieron ver como que yo había puesto ese posteo por algo que a ella le había pasado. Y no me había gustado esa situación porque había ido a contar lo de su hijo. Contó algo de Dieguito Fernando y me pareció que le tenía que hacer llegar mi parecer por esa situación”, explicó Villafañe.

“Yo quería sumar, no restar. Aparte siempre me porté de esa manera con Diego y sus relaciones, porque las hijas van a ser siempre de los dos y todos los hijos de Diego van a ser sus hijos, sea quien sea la mamá. Él es el papá de todos”, continuó Claudia.

Luego, llegó la impactante revelación que dejó a todos atónitos: “Yo les pago los alimentos a dos (personas) que la Justicia dijo que son hijos de Diego. Por ahí hay muchas mamás que están acá o que ven esto… Uno hace lo que cree es que es lo mejor. Y en ese momento creí que me correspondía hacerlo sin pensar en otra cosa. No sé por qué pero me tocaba hacerlo y lo hacía normalmente, como creo que otras mamás también lo hacen y no se sabe”, cerró.