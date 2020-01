El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe por su cumpleaños

El 22 de enero Claudia Villafañe celebró un nuevo aniversario de su nacimiento y como no podía ser de otra manera lo hizo con sus amadas hijas, Dalma Maradona y Gianinna Maradona, frutos de su amor con Diego Armando Maradona. Emocionada por el cumpleaños de su madre, "Giani" utilizó una vez más su cuenta de Instagram para dedicarla un emotivo mensaje público que recibió más de 20 mil "me gusta".

Con una foto en la que está Claudia con sus dos hijas, Gianinna escribió: "Celebro tu existencia hoy y siempre! Deseo que seas cada día más feliz! Gracias por ser! Te admiro profundamente, cada día un poco más. Tenes una capacidad de amar, dar, cuidar, enseñar y perdonar desmedida", comenzó ella y luego siguió...

"Te amo con todo mi corazón! Creía que ya había visto lo mejor de vos y te convertiste en abuela. Ver como mi hijo se desespera y desvive por vos me basta y me sobra para saber lo que significas para el también! Que los cumplas todo lo feliz del mundo Tatita de mi corazón! Gracias por ella: el mejor regalo que me pudiste hacer es tenerla! Siempre juntas, las 3 somos 1! Las amo", escribió finalmente refiriéndose a Dalma.