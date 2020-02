Famoso diseñador reveló que el año pasado se casó en secreto

Claudio Cosano es uno de los mejores diseñadores del país y confesó, en diálogo con Ulises Jaitt en "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada, un secreto que estaba guardado bajo siete llaves: se casó el año pasado con Ángel, el hombre que lo acompaña desde hace 33 años.

“Esto fue privado y al primero que se lo cuento es a vos. Mi vida privada, como no es interesante y tampoco es algo que me guste hablar, no lo comente. Pero esta bueno decirlo por respeto a la persona que está al lado mío. Como en este país no hay posibilidades de herencia, lo hicimos por una cuestión de tener todo en orden por si se me cae un piano en la cabeza”, ironizó.

“Esta bueno, a cierta altura de la vida, ser generoso. Es la persona que estuvo conmigo toda mi vida y es para que merezca lo mismo que yo. Fue por una cuestión de legalidad porque en realidad no lo precisábamos. Vuelvo a repetir en chiste: no vaya a ser que salga a la calle, se me caiga un piano en la cabeza y se quede sin nada”, agregó.

“Yo tengo 57 años y nos conocimos cuando tenía veintipico. Crecimos juntos. Siempre vivimos corriendo. Yo vivo trabajando y no se daba, pero el año pasado dijimos basta. Uno se va poniendo viejo y hay que prevenir. “La jueza que me tocó era re cholula y yo le pedí que no se sepa. Le dije que quería algo tranqui, privado y de cinco minutos. Yo nunca abrí la puerta de mi vida privada. No hicimos fiesta y nos fuimos de viaje. Yo soy muy estructurado. Después de 33 años, donde hemos compartido, vivido, celebrado y festejado tanto, esto era formalizar”, comentó.

Cuando el conductor del programa le preguntó si planean tener hijos, respondió con firmeza: “Ni en pedo. No tengo ese instinto paternalista, me hubiese encantado. Tiene que ver con la forma de vida”.