Clima astrológico para el jueves 6 de febrero

Piscis, Cáncer, Escorpio: una etapa de Luna de Miel en el amor. Aparece la ternura y demostraciones de afecto, sin llegar a ahogar al otro. Armonía en los afectos familiares. Consolidación de las amistades.

Aries: algunas dudas sobre qué camino tomar en el terreno laboral. Poné en la balanza tus necesidades económicas, asegurándote de cubrir lo básico para vivir.

Libra: Bienvenidas las utopías pero cuando tienen un sustento en la realidad. Éxito.

Géminis: caminatas y relajación.

HOY ES LUNA MAGNETICA ROJA en el Calendario Maya

Hay muchas personas que eligen la depresión como una manera de obtener amor. Pero así solo logran hacerse daño a si mismas. Elije la felicidad como modo de vida y rodéate de personas positivas que te brindarán su amor espontáneamente.

Muchas veces, cuando estamos tristes la gente, nuestros amigos, la familia, nos consuela. De a poco se va grabando un mensaje equivocado “si estoy triste me dan amor”; entonces inconscientemente elegimos la tristeza para llamar la atención ¡pero esto no te hace feliz!

Irradia alegría y verás como atraes el amor de las personas como un imán.

AFIRMACION DEL DIA

Naturalmente atraigo personas amorosas que me dan su amor, y yo brindo amor espontáneamente a las demás personas. Me amo y acepto como soy, amo y acepto a las demás personas como son, y los demás me aceptan así como soy. El amor me sana.