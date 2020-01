Clima astrológico para el viernes 17 de enero

Hoy ingresa Mercurio, el planeta del comercio en el signo de Acuario. Es una buena noticia para Libra (con el plus extra del tránsito de la Luna en su signo), Géminis y les Acuarianos. Habrá una reactivación del panorama comercial, circulación de dinero en efectivo. Logran pagar cuentas, cubrir cheques, tarjetas de crédito y utilizar parte del capital para re- invertir. Piscis; lo que no decís te queda atragantado, y después vienen los reclamos y el pase de factura.

HOY ES LUNA RESONANTE ROJA en el Calendario Maya

Vivir es como manejar en medio de un banco de neblina, no puedes ver más que unos metros más allá. Sin embargo sabes que hay un camino.

¿Te ha pasado eso alguna vez? De quedar atrapado en un banco de neblina, sin visibilidad. Muchas veces en nuestra vida nos sentimos igualmente desorientados, no entendemos lo que el Universo quiere de nosotros, no sabemos cual es el próximo paso, ni sabemos qué hacer o a donde ir. Es una sensación muy angustiante, el miedo a la incertidumbre. Pero no temas, Dios todo lo sabe. Él puede ver más allá. Confía. En esos momentos donde caminamos casi a ciegas, conviene manejar despacio, estando atento a las señales y a los demás vehículos que se cruzan en el camino. En la vida es lo mismo.

AFIRMACION DEL DIA

Cada día me sorprendo y acepto con alegría lo que la vida me propone. Vivo en un eterno presente.