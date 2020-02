Reapareció Coki Ramírez y defenestró a Jimena Barón

Coki Ramírez sentó postura y se metió en la polémica con Jimena Barón. La cordobesa se refirió a las complicaciones que atraviesa la mujer para meterse en el mundo de la música pero disparó contra su colega.

"Estas nuevas generaciones donde todo es rebeldía y protesta", dijo en Incorrectas. "Todo lo hacen a través de mostrar las tetas o el culo, todo es rebeldía y protesta. Si bien yo opino lo mismo, lo trato de hacer de una manera más pacífica, a través de las letras de mis canciones, por ejemplo. No me identifico con estas generaciones. Fui criada de otra manera", lanzó.

Luego, atacó directamente a "La Cobra". "Ella ya trae una rebeldía consigo. No comparto que perree en tanga al lado del hijo. A mí me choca porque soy de otra generación. Me chocan sus actitudes. Después les dicen la palabra culo y se ofenden, entonces no sé qué quieren. Si me quisiera defender como mujer, no saldría desnuda", disparó.