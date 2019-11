El comunicado de Rodrigo Guirao Díaz tras el escándalo policial con su hermano

El hermano de Rodrigo Guirao Díaz fue denunciado por saltar al balcón de su vecina e intentar robarle. Fue Ángel de Brito quien contó la noticia en su programa de radio El Espectador.

"Soy muy malo para hablar en público. Les pido disculpas. Son temas que me tienen muy preocupado y triste", comenzó leyendo el periodista el comunicado

"Sin perjuicio de lo cual, he adoptado la decisión de llevar un trámite de diligencias preparatorias en pos de proteger la salud de mi hermano y en tal sentido agradezco la celeridad judicial", explicó notablemente acongojado.

Luego, criticó el tratamiento de la noticia: "Acabo de leer lo que levantaron los medios y quiero negar rotundamente la existencia de un robo y mucho menos de un intento de abuso. Hoy en estos tiempos, sobre todo, habría que tener más cuidado cuando se inventa sin fundamentos jurídico sobre estos temas tan sensibles para la sociedad".

"Mi hermano, producto de una situación de alteración psicológica y probablemente de consumo, puso o buscó poner en peligro su vida arrepintiéndose gracias a ser descubierto por esta vecina. Me encargué de pedirle disculpas personalmente a mi vecina por el susto que vivió producto de esta alteración de salud mental de mi hermano. Traté de hacerla sentir segura y dialogando con ella comprendió y se mostró preocupada por mi hermano y tuvo la empatía con esta situación, con la que nosotros los familiares estamos viviendo".

"Estamos muy dolidos y preocupados, no sabemos dónde está ni cómo está. Así que en nombre de la familia pido el respeto que esta situación tan delicada se merece, que se pongan en nuestro lugar por un segundo y que todo lo que se diga que no es veraz, me puede entorpecer la causa y el objetivo que es encontrarlo para poder darle la contención que urgente necesita", concluyó.