Conocé a Kami Franco y El Moneda: la pareja viral de Tik Tok 

Kami Franco conquistó a Tik Tok donde sus videos se convirtieron en tendencia de esta red social.

La joven de 22 años, oriunda de Villa María, Córdoba, despertó la simpatía de los usuarios mostrando detalles de su vida cotidiana en la red. Desde lo que hace cuando apenas se levanta, cómo organiza su trabajo y cómo es su día a día con El Moneda, su gran amor.

Kami Franco recibe comentarios positivos y, en un escenario hostil como las redes sociales, logró convertirse en un ejemplo de entereza y lucha. "Qué linda energía transmitís", "Ustedes me hacen creer que el amor existe" "Son tan lindos y educados, me encanta verlos", son algunos de los mensajes que reciben a diario.

La joven logró tener dos millones de seguidores que también la ayudó con su local de ropa, que logró poner en el garage de su casa. Gracias a esta popularidad, Kami también recibe la posibilidad de hacer canjes y marcas que la convocan para promocionar en sus plataformas.

A pesar de la energía vital que transmite, Kami también habló de su dura historia de vida que hoy la llevó a agradecer con fuerza todo lo que tiene: una casa con ventanas y patio. Según reveló, cuando tenía 11 años se puso en pareja con una persona de 28 años que su mamá terminó denunciando.

Luego, fue separada de su mamá y vivió en un instituto de menores. . “Yo no quería estar en el hogar y me escapaba. Me trataban bien, pero yo estaba en edad rebelde. Le dije a mi mamá que no quería estar más ahí, y le pedí a una jueza que me sacara de ahí porque iba a seguir intentando escaparme”, contó.

El relato de Kami Franco no es el típico de un cuento de hadas, sino que dista mucho de una infancia feliz.

Una vez separada de su familia, siguió su historia con la pareja que su mamá misma denunció pero logró escapar por ser víctima de violencia de género. En ese momento, vivía con él en Olavarría y no podía viajar sola por tener apenas 13 años.

“Conocí a una señora cuando iba a hacer compras, que era súper buena. Ella a lo mejor vio que mi pareja me pegaba. Y ella me aconsejó. Me habló mucho. Yo le decía que extrañaba mucho a mi mamá, que había perdido comunicación con mi familia y que estaba muy sola. Ella hizo tanto que me convenció. Firmó como que era su sobrina, me dio plata y comida para el viaje y subí solita de noche a un colectivo para volver a Villa María", reveló.