Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su relación hace unos meses. Fue la actriz la que confirmó primero en los medios que había algo más que una amistad con el actor.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

Desde la confirmación de su relación, se desató un escándalo alrededor de ellos. Ya que Flor Vigna, la ex pareja de Luciano Castro, salió a decir que Griselda y el actor se intercambiaban mensajes mientras Luciano seguía en pareja con la cantante.

Griselda Siciliani le habría pedido disculpas a Flor Vigna

En los últimos días, en el programa Socios del Espectáculo, revelaron que Griselda Siciliani la habría llamado a Flor Vigna para disculparse.

"Dicen que, por algunas desprolijidades que cometió la pareja, Griselda habría llamado a Flor Vigna para pedirle disculpas y ya sabemos - porque él mismo lo dijo - que Luciano también se comunicó con ella", contaron en Socios del Espectáculo.

Luciano Castro y Flor Vigna

Por su parte, Flor Vigna habló sobre la nueva relación de su ex pareja, Luciano Castro. "Lo quiero todavía, lo quiero como hombre. Tengo esa meta de separarme bien, de si me cruzo en un evento o película abrazarlo" dijo la cantante y sobre la nueva pareja de Luciano agregó que "Con Griselda hemos compartido peluquería y también quiero llevarme bien si me la cruzo".

Flor Vigna

Luego de esas declaraciones, Flor aseguró que Griselda le pidió perdón. "Me enteré del romance de otra forma. Ella ya me pidió perdón de todo y yo creo que errar es humano y perdonar es divino. Pasaron muchas cosas, pero me parece que lo más inteligente emocionalmente es que quede en lo privado", aseguró Vigna.

La respuesta de Griselda Siciliani

Griselda en los últimos días compartió las primeras fotos con Luciano Castro a través de sus historias de Instagram. Los actores se mostraron súper enamorados y, a la actriz, le consultaron si tenían planes de ensamblar la familia.

Griselda Siciliani aseguró que "Fue una fotito, nada más. No voy a hablar de estas cuestiones. Soy medio canuta con mis cosas pero tampoco voy a exagerar" y agregó "No, no. Por ahora nos estamos divirtiendo bastante y solos. Dejémoslo ahí". Por otro lado, Luciano no se expresó al respecto.

C.S.