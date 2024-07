Más enamorados que nunca: la foto de Luciano Castro y Griselda Siciliani en pleno centro porteño

A fines de mayo fue cuando la protagonista de esta noticia, Griselda Siciliani, confirmó que estaba comenzando un romance con Luciano Castro. Todo comenzó cuando, en las redes del Ejército de LAM, subieron unas fotos donde se los veía a los actores cenando.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Primero fue Griselda la que confirmó la relación, en el programa A la Tarde le preguntaron "Griselda, todos los medios estpan preguntando, ¿estás saliendo con Luciano?" a lo que la actriz contestó "Sí", de forma contundente, y agregó "Estamos re bien".

Cabe recordar que Luciano y Griselda, antes de que el actor formara un vínculo con Sabrina Rojas, tuvieron un romance. Hablamos de varios años atrás, todo da a entender que había quedado algo inconcluso entre los actores.

Luciano Castro y Griselda Siciliani hace unos años

Luego de la confirmación de Griselda, Luciano en el programa de Fer Dente contó que "A mi me gusta mucho la Tana, y siempre me gustó, y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 19, 17, no sé cuantos años", declaró el actor también confirmando la relación.

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en pleno centro

Luego de unos meses de confirmar su relación, Luciano y Griselda se mostraron juntos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. El revuelo de su vínculo duró unos días pero después de eso no se los había visto juntos.

Fue en la cuenta de Instagram de gossipeame donde se vio la foto de Luciano y Griselda juntos, caminando de la mano, por el barrio de Palermo. Los dos tenían unos looks muy de entre casa, todo da a entender que salieron a hacer unas compras.

Muy enamorados, Luciano Castro y Griselda Siciliani

En gossipeame compartieron la foto y comentaron en ella, "#lanonoticia: Lucho Castro y Griselda por Palermo, me sorprende el silencio de radio que hay en el entorno de este vínculo... No?!? La verdad mucho mejor!!! #FreeLucho".

Se los ve muy enamorados a los actores y confirman que ese amor de hace unos años está más que vivo.

C.S.