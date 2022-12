Dalma Maradona y su emoción por los logros de su hija Roma

Fin de año, fin de la etapa de escolar para muchos niños y niñas, el orgullo de muchos padres que deciden compartir con alegría los logors de sus hijos. Dalma Maradona no fue la excepción, su hija Roma terminó salita de 3 y compartió con orgullo unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram oficial con sus seguidores.

"Mi bebé mayor pasa a sala 4 y yo no puedo parar de llorar de emoción", escribió la hija del 10 y de Claudia Villafañe. Y continuó: "Fue un año muy intenso para ella, se convirtió en hermana mayor con todo lo que esto implica. Compartir a mamá y papá y muchas cosas más", también hizo referencia a su personalidad y lo buena compañera que es.

Roma, la hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli

Cuales fueron las palabras que le dedicó Dalma a su hija Roma

"Cuando llegamos a casa con Azul y yo con la anemia que tardo mil en solucionarse, no había un día que Roma no me preguntara ¿Mami, como te sentís? ¿Mami vas a estar mejor?", fueron algunas de las palabras que utilizó Dalma en su emotivo posteo.

Dalma Maradona embarazada de su hija Azul

"Tus informes del jardín me llenan de orgullo lorita parlanchina, tan dulce y tan amorosa. Gracias por tu paciencia con los cambios de este año, te la re bancaste hija", agregó la hermana de Giannina Maradona. Antes de finalizar la publicación agregó: "Le decimos chau a los Lucky Lios con todo el amor por ese grupo de hermosos y hermosas, a las maestras amorosísimas, y en especial yo le agradezco al grupo de mamás". Toda una mamá orgullosa.