¿Se arrepintió?, Daniel Osvaldo volvería a jugar al fútbol profesional en la Argentina

En 2016 y luego de haber sido contratado por Boca Juniors para ganar la Copa Libertadores, objetivo que no pudo cumplir, Daniel Osvaldo (33), la expareja de Jimena Barón, anunció de forma sorpresiva su retiro de fútbol profesional y amante del rock and roll formó una banda en dónde él se convirtió en vocalista.

El tiempo pasó y ahora el delantero que supo jugar para la selección de Italia y que brilló en Europa estaría analizando la posibilidad de volver a jugar al fútbol en la Argentina, es más no sólo es su deseo, sino también en de su familia. Hace unos meses atrás Osvaldo recibió el llamado de Diego Armando Maradona para incorporarse a Gimnasia de La Plata, pero el atacante agradeció la convocatoria y decidió no aceptar porque aún no estaba seguro de su regreso.

De impecable estado físico, ahora surgió la posibilidad de regresar y vestir los colores de Banfield, de hecho ya tuvo contactos con el vice presidente del club del sur de la provincia de Buenos Aires. La idea es que el tres de enero se ponga a disposición de Julio César Falcioni, el entrenador del "Taladro". ¿Por qué Banfield, su padre y su abuelo son hinchas de ese club y además el vive a pocas cuadras del Florencio Solá, el estadio del club.

Veremos que sucede...