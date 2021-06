Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: el "te amo" que indica que sigue el romance

Pese a que las versiones indicaban que el romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo habría terminado, lo cierto es que sus idas y vueltas en las redes evidencias que aún mantienen su amor sobre ruedas.

¿Una de las últimas evidencias? La más que elocuente historia de Osvaldo en Instagram en donde compartió una imagen en donde se lo ve abrazando a la que parece ser Gianinna en un paseo en barco junto a una canción que dice: “I love you, (yeah, yeah) Now and forever (Te amo, sí, sí. Ahora y por siempre)”. La frase es un fragmento de Woman, el hit de John Lenon.



Pero eso no fue todo, ya que apenas un par de horas antes de este más que llamativo gesto, Daniel y Gianinna habían tenido otra coincidencia 2.0 en donde ambos compartieron la misma publicación a través de sus historias.



Se trató de un video de la cuenta Pueblo Maradoniano que posteó primero Daniel Osvaldo y que después compartió la hija del Diez en sus redes.

La última publicación de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo

Semanas atrás y antes de la aparente crisis con Osvaldo, Gianinna Maradona compartió una imagen con Anabel, hermana de Daniel Osvaldo.

"Una de hoy a la noche, ¡malcriada! La 1, lejos, ¡desde siempre! Mi compañera de karaoke en los cumpleaños", escribió Gianinna Maradona junto a la foto que la muestra cómplice con su "cuñada" y confirmando la cercanía con la familia del ex deportista.



