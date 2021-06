Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: revelan quién sería el tercero en discordia de la separación

Meses atrás, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo comenzaron un romance que por estos días parece haber llegado a su fin. habría llegado a su fin.

La hija del Diez y el exfutbolista nunca confirmaron el vínculo y tampoco hablaron de la ruptura pero en sus redes compartieron imágenes y detalles que daban cuenta del affaire y del final del mismo. De hecho, fue Osvaldo quien a través de sus Instagram Stories subió una foto de lo más elocuente que daría a entender que hubo un tercero en discordia.

En la historia en cuestión puede verse una imagen del guitarrista de la banda AC/DC, Angus Young, haciéndose unos cuernitos sobre su cabeza. "Estado actual", tituló Daniel sobre la instantánea.



La publicación de Osvaldo en redes.

Ahora y de acuerdo a información que publica el sitio Primicias Ya, Gianinna fue vista junto al DJ Kelo. La hermana de Dalma Maradona estuvo presente mientras el joven influencer grababa un videoclip, situación que sorprendió a los presentes. De hecho, Gianinna asistió a dicho evento junto a su hijo, Benjamín Agüero.



DJ Kelo.

Pese a que podría ser un evento sin mayor relevancia, lo cierto es que nadie sabía de la relación entre ambos, sea amistosa o de tinte romántico. Es más, tiempo atrás cuando Matías Morla habló de la mala relación entre Diego Maradona y sus hijas mayores. DJ Kelo usó sus redes y posteó: “Mentira que Diego ni la atendía… ¿Por qué no contás a quien llamó Diego a las 12 en Año Nuevo que vos no estuviste? Porque estábamos nosotros, vos no estuviste. ¿A quién llamó Diego por teléfono, a vos lacra o a Claudia?”, escribió en su cuenta de Instagram.

La última publicación de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo

Antes de cerrar sus cuentas, Gianinna Maradona compartió una imagen con Anabel, hermana de Daniel Osvaldo.

"Una de hoy a la noche, ¡malcriada! La 1, lejos, ¡desde siempre! Mi compañera de karaoke en los cumpleaños", escribió Gianinna Maradona junto a la foto que la muestra cómplice con su "cuñada" y confirmando la cercanía con la familia del ex deportista.