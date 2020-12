Adolfo Cambiasso recordó a Diego Maradona en el torneo más importante de polo

En la 127° edición del campeonato argentino de polo, Adolfo Cambiasso, el mejor polista del mundo, homenajeó a su entrañable amigo Diego Maradona, fallecido hace pocos días.

El vínculo entre el futbolista y el polista data de muchos años y juntos compartieron grandes momentos en familia. En una nota a La Nación, el polista contó que jugaban al golf, comían asados y Diego muchas veces fue a verlo jugar polo.



Cambiasso, utilizó una casaca de La Dolfina que en su espalda lucía el apellido Maradona acompañado del número 10. Además, el casco tenía en su parte trasera, la imagen de Diego acompañada con la leyenda D10Z y para completar el recuerdo de su amigo, también usó la cinta de capitán que Diego le había regalado en uno de los tantos encuentros.

El homenaje culminó de la mejor manera dado que su equipo La Dolfina le ganó a La Irenita por 20 tantos contra 11,de los cuales 15 los convirtió Cambiasso.



Previamente en su cuenta de Instagram, Adolfo había escrito: "Eternamente Diego ....te vamos a extrañar .

Mi más sentido pésame a todos sus familiares y amigos. Como deportista e ídolo no hay nada que pueda agregar que no se sepa . Como persona me quedo con su gran carisma , con nuestras charlas y momentos íntimos compartidos. Con sus palabras siempre generosas hacia mi persona y mi familia. Diego siempre Diego"