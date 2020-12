Diego Pérez confirmó que tiene Coronavirus y suspenderá su debut teatral

Diego Pérez confirmó que tiene Coronavirus. El actor y presentador estaba armando su próximo estreno en el histórico Teatro Atlas de Mar del Plata, hasta que luego de sentirse mal por unos días se realizó un hisopado que dio el positivo por covid-19.



"Hace unos días que vengo algo resfriado y anoche empecé a no sentir el gusto a la comida, me hisopé hoy y dio positivo. Pero estoy bien, no tengo más nada por ahora. Tengo que estar diez días aislado y suspender el debut de la obra", le dijo Pérez al sitio Primicias Ya.

Asimismo, desde la cuenta oficial del Multitabaris/ Multiteatro Comafi anunciaron: “Se suspende el estreno de mañana del espectáculo 'Los cuatro fantásticos del humor' en el teatro Atlas de Mar del Plata”. De acuerdo con el espacio teatral, la suspensión de la obra "es hasta nuevo aviso" ante la situación que atraviesa el actor.

📣 Suspendido el estreno del teatro Atlas de Mar del Plata hasta nuevo aviso ante el resultado positivo de Covid 19 del actor Diego Pérez, se posterga sin fecha confirmada dicho debut.

Las entradas ya se devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas. pic.twitter.com/uvSoSdaPco — Multitabaris/Multiteatro Comafi (@multiteatro) December 25, 2020