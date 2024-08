La separación de Jennifer López y Ben Affleck pareciera ser uno de los más mediáticos y caros del mundo del espectáculo. El pasado 20 de agosto, en su segundo aniversario de casados, la cantante presentó la demanda de divorcio, sin un abogado. Tras este suceso, diversos medios estadounidenses compartieron detalles de la división de bienes.

¿Cómo se dividirán los bienes Jennifer López y Ben Affleck?

Según señaló TMZ y otros medios de la misma índole, Jennifer Lopez y Ben Affleck no tenían un acuerdo prenupcial. Esto significa que todas sus ganancias de los últimos dos años se considerarán bienes gananciales en el divorcio. Si se suma la fortuna de ambos artistas, tendrían más de 600 millones de dólares en disputa.

Como J.Lo presentó la demanda "pro per", es decir, por sí misma y no recurrió a un abogado, la cantante estaría renunciando también a la manutención del cónyuge, aunque pidió al juez que denegara también la manutención de Ben Affleck. Según detallaron los medios norteamericanos, aún no llegaron a un acuerdo económico. Esto hace crecer la teoría de que la expareja estaría frente a una larga batalla de divorcio por dinero.

¿Qué ocurrirá con la lujosa mansión de Beverly Hills?

La cantante y el actor eran propietarios de una lujosa y carísima mansión en Los Ángeles. Sin embargo, hace varios meses que está en venta. La propiedad, de 1.150 metros cuadrados, 12 habitaciones y 24 baños, no ha bajado su precio desde que fue listada, y cuesta 68 millones de dólares. Se cree que ese inmueble, al momento de su venta, será dividido por partes iguales entre ambos.

Jennifer López y Ben Affleck será tema de conversación durante un largo tiempo, ya que se especula que será un complicado divorcio. Los fanáticos aún lidian con la tristeza de esta historia de amor. Sin embargo, y tras dos separaciones, no pareciera haber retorno. La cantante le puso punto final, al presentar los papeles de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.