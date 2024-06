La historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck está repleta de idas y vueltas. En el 2021, los fans alucinaban con que la pareja volvía a estar junta tras veinte años de su separación.

Todo era color de rosas hasta que comenzaron a surgir, hace unas semanas, los primeros rumores de una supuesta ruptura. Hablar de divorcio es muy apresurado, pero hay motivos para pensar que la icónica pareja está atravesando una crisis matrimonial.

La verdad detrás de la supuesta separación de Ben Affleck y Jennifer López

Los fans de Jennifer López tienen motivos para pensar que la cantante está atravesando una crisis matrimonial con Ben Affleck. Y todo comienza con el hecho extraño de que él no la acompañara a la MET gala de este año.

Jennifer López y Ben Affleck.

A este acontecimiento, se le suma el hecho de que el actor no quisiera asistir en la presentación de la película 'Atlas' que ella protagoniza. En esa ocasión, Jennifer López evitó responder a las preguntas de los periodistas acerca de Ben. Y, como si fuera poco, salió a luz la noticia de que el actor ha abandonado la casa que compartían.

Hace unos días, la productora de espectáculos Live Nation anunció que la gira de verano "This Is Me" de Jennifer Lopéz, fue cancelada, porque “la cantante se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercano". Y los fanáticos relacionan este suceso a su frágil estado de ánimo por la supuesta crisis matrimonial que enfrenta con su pareja.

Lo último que se sabe de la pareja es que Ben asistió sin Jennifer López a la graduación de su hija Violet, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Los Ángeles. El actor fue captado por los 'paparazzis' con semblante serio, algo que es bastante habitual últimamente en él.

La última vez que se vio junto al matrimonio fue hace diez días; Jennifer López y Ben Affleck fueron juntos a una actuación escolar de uno de los hijos de Ben. En ese momento, ambos llevaban sus anillos de casados después de que, días atrás, el intérprete estadounidense fuera visto sin él.

N.L