Jennifer López y Owen Wilson protagonizan una nueva película que hizo su estreno en Netflix y que ya se encuentra entre las más vistas. Esta cuenta con los ingredientes claves para captura la atención de los espectadores lo que la ayudo a posicionarse entre el top 10 mundial. Con un guión de comedia romántica y un gran éxito en 2022 cuando fue su paso por la gran pantalla, está película fusiona amor, humor, infidelidades y risas.

Marry Me, Maluma, Jennifer López y Owen Wilson

De qué trata esta película

Este nuevo estrenó de Netflix ronda en torno a las súper estrellas de la música: Kat Valdez (Jennifer López) y Bastian (Maluma), los cuales se encuentran por contraer matrimonio frente a millones de sus fans. Pero de golpe todo se arruina cuando Kat descubre que su prometido le fue infiel. En este contexto Kat decide vengarse de Bastian y que no se casará con el sino que decidió que de entre el público saldrá su nuevo esposo.

En algunas plataformas como Filmaffinity está película recibió una puntuación de 4.5/ 10 donde afirman que se trata de una trama liviana que logra la presencia de grandes figuras a nivel mundial. En cambio el diario The Guardian resaltó que “El listón de las comedias románticas no está alto y esta, aunque es ridícula, está por encima. Pero no por ello digo que sea buena, igual que no digo que la comida rápida tiene muchos nutrientes”; con este incipiente comentario y la comparativa que se usó queda claro que para no todo el mundo está película será buena.

El gran reparto

Cásate conmigo es una comedia romántica que cuenta con estrellas de alto calibre como reparto, Owen Wilson, Jennifer López y Maluma son solo algunas de las grandes figuras que dan vida a este nuevo film de Netflix. Los acompañan Chloe Coleman, John Bradley- West, Brady Noon, Connor Noon y Macximilian David Anthony.

VDV