Duki habló por primera vez de cómo vive su relación con Brenda Asnicar

Brenda Asnicar y Duki mantienen firme su romance y pese a que no suelen compartir muchos detalles de su intimidad, en esta oportunidad fue el trapero quien decidió hablar por primera vez sobre su relación.

A través de un vivo en Instagram, Duki se refirió a sus canciones, en particular a aquellas que hablan de desamor, algo que no cuadra con la sintonía en la que está actualmente: "Mi forma de hacer música es contar lo que vivo, cómo me siento hoy, cómo me sentí ayer, si tuve una ruptura, cómo vivo mi vida, cómo me gusta vivir a mi", explicó.

"Ustedes me vienen a pedir más temas tristes y yo... Cabrones, ya crecí, yo maduré, estoy en otro momento de mi vida. No puedo hacer un tema de desamor porque estoy en la mejor etapa amorosa de mi vida", aseguró revelando por primera vez cómo se encuentra su relación con Brenda.

"Estoy con una mujer increíble, híper crack, que me banca, que yo la banco a ella, que compartimos bocha de cosas", cerró.

Vale recordar que fue Duki quien en marzo de este año confirmó la relación con una serie de fotos que subió junto a Asnicar en las historias de Instagram,