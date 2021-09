El cambio de vida de Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina

Tras consagrarse como el favorito de la gente en " La Voz Argentina", ahora a Francisco Benítez le llegan un montón de propuestas laborales. Un futuro brillante por delante, que definitivamente le cambió la vida al cordobés.



Además del premio de grabar en CD digital, y del efectivo de millón y medio de pesos, a Fran le llueven las propuestas laborales: no sólo será parte del recital en el Movistar Arena, su primer gran show desde haber ganado el reality; sino que además Mau y Ricky lo quieren en sus conciertos.





Al parecer, los hijos de Ricardo Montaner no quieren perderse su talento y ya lo invitaron a que sea parte de los shows que tienen programados en el Gran Rex.



Allí también estará presente la colega de Fran, Luz Gaggi, quien era del team Mau y Ricky y quedó segunda en el reality. Su premio fue de 500.000.

Francisco Benítez fue papá a horas de ganar La Voz Argentina



Pero los cambios en la vida de Fran no sólo vinieron en el plano laboral. Luego de interpretar su versión de “Gracias a la Vida”, Francisco Benítez se convirtió en el gran ganador de La Voz Argentina. Con el 44,3% de los votos, el cordobés recibió el premio mayor del certamen y un momento después, se enteró la hermosa noticia que estaba esperando desde hace nueve meses. Rocío, su pareja, dio a luz a su bebé en Córdoba.







En la dulce espera, el ganador del certamen vivió en carne propia los nervios de la tan esperada final. "Todavía no puedo caer de la emoción, ni alcancé a dormir, estoy en Buenos Aires y solo sé que mi hijo que tenía fecha para el 16, no sé cómo vendrá la cosa" expresó Francisco, ante la incertidumbre de saber cuándo nacería su bebé. Finalmente el bebé nació este domingo 5 de septiembre, pesó 2.900 kg y decidieron llamarlo Ciro Benítez. Mediante redes sociales, los padres de Ciro compartieron su primera foto.





Ante la emoción de la gran final, confirmaron la noticia sobre el nacimiento del hijo de Benitez en Radio Dos. Susana Frezzotti, la gerente de la Cooperativa donde trabajaba el cordobés, antes de iniciar su camino por el certamen de Telefé, confirmó que Rocío se comunicó con la producción para que dejaran viajar al ganador a su tierra natal.



“Se llama Ciro y está junto a su mamá en el hospital, muy bien” aseguró la jefa de Francisco. En el transcurso de esta mañana, los móviles de Telefé entrevistaron a los padres de Ciro, que se mostraron muy emocionados.