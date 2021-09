El mensaje de Francisco Benítez antes de la final de “La Voz Argentina”

Francisco Benítez se coronó ganador de “La Voz Argentina” en una noche de votación récord. En la previa a la gran final, el joven cordobés tomó sus redes y compartió un sentido mensaje con sus seguidores.

“Quiero agradecer a cada uno de los jurados, a Soledad por darme la oportunidad de poder estar en su equipo, y a ustedes por aceptarme como soy, por darme esa seguridad de ir por más. Simplemente gracias”, dijo.

Francisco Benítez tiene 22 años, es de Colonia Tirolesa y padece tartamudez desde los 6 años. Su historia se volvió viral, pero, como él bien explica, su idea nunca fue dar un golpe bajo. “Yo simplemente fui a ‘La Voz’ para hacer lo que me gusta. Lo que amo, que es cantar. La única forma que me hace calmar. En ningún momento lo hice con intención de dar lástima. Lo hice para poder dejar atrás todo lo que sufrí y poder seguir con la vida”, aseguró.

El joven se llevó así el premio mayor tras su potente versión de “Gracias a la Vida”; y ya sueña con construir la casa de sus sueños para vivir con su novia Rocío y su hijo que está a punto de nacer.

La emoción de Francisco Benítez tras la gran final

El ganador de la noche, Francisco Benítez, pasó, junto al resto de los finalistas, por el programa de Marcelo Polino, “La Voz del Embajador”. Agradecido y sin poder creer todavía el resultado de la votación, se emocionó al recordar toda la experiencia vivida junto al team de Soledad Pastorutti.

“No tengo palabras para agradecer esto que me da la vida que es estar mal y que después cambie todo, en todo sentido. Yo no creía en nada de eso, y el estar acá es como que me cambió todo, de verdad”, dijo.

“En serio, estoy totalmente agradecido con toda la gente, con mi familia, que siempre confió en mí, y de toda la gente que me conoció desde chico y que siempre estuvo ahí, y eso es lo que vale”, agregó, con los ojos llenos de lágrimas.

Visiblemente emocionada, su coach, señaló: “Él es como la voz que acaricia el alma de toda la gente. Vos sos como la voz de todo un pueblo y te quiero decir que tenés un talento increíble, y lo importante es que esta noche gane el talento”.