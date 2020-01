El chiste de Luciano Cáceres que despertó la furia de Sabrina Rojas en "Desnudos"

Tras el escándalo de la viralización de las imágenes íntimas de Luciano Castro, Sabrina Rojas la pasó muy mal y se encargó de hacérselo saber a todos. Es por eso que algunas situaciones de la temporada superan a la actriz de "Desnudos".

Esta semana, por ejemplo, trascendió una charla que mantuvo con Luciano Cáceres (su compañero de elenco en 'Desnudos') a raíz de un gesto que agregó por su cuenta en el espectáculo. "En un momento, Luciano tiene que decir que no entiende qué le ven las mujeres al personaje de Luciano al tiempo que señala sus partes íntimas. La gente se reía y Sabrina no lo había visto pero cuando se percató, le pidió por favor que no lo hiciera más", comentaron en LAM.

Según cuentan los que más conocen a Sabrina, el tema la puso realmente muy mal y aunque entiende que todo se desencadenó por un error de su esposo, le gustaría que pase 'lo más rápido posible' por el bien de su familia.y sus hijos