El conmovedor mensaje de Tamara Pettinato a su hermano, Felipe

Hace apenas dos meses atrás, Felipe Pettinato padeció un brote psiquiátrico y según el informe que elaboró la policía, el artista se presentaba fuera de sí y habría agredido a su hermana Tamara y a su madre. A raíz de es acontecimiento fue trasladado a un centro de salud para iniciar un tratamiento. A dos días de su cumpleaños (el 28 de abril) la panelista le mostró todo su apoyo a su hermano mediante un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram.

"Feliz cumple niño sensible, amoroso y único. Agradezco tenerte en mi vida. You are not alone (No estás solo)", le dedicó Tamara en Instagram junto a dos fotos tiernas en las que se los ve muy juntos y contentos. Hace poco, Felipe en diálogo con Ángel de Brito, confirmó que su separación con Sofía Colosante influyó en su estado. "Por suerte estoy mejor. No me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida", dijo el imitador de Michael Jackson en diálogo con el periodista mediante WhatsApp.

Se dio a conocer el resultado de la pericia psiquiátrica de Felipe Pettinato

Felipe Pettinato tuvo que ser trasladado luego de haber sufrido un brote psiquiátrico y quedó internado en el Hospital Pirovano en la Capital de la Ciudad de Buenos Aires. Allí le realizaron diferentes estudios y chequeos y hoy se dio a conocer la pericia psiquiátrica a la que fue sometido para ver que fue lo que le sucedió.

El parte documento se refiere a las cirugías Felipe: "Ha tenido un gran número de intervenciones quirúrgicas con el objeto de asemejarse a Michael Jackson y a raíz de eso recibió medicación del tipo opioide. Así empezó su problema con las drogas. Hizo varios tratamientos y tuvo cuatro internaciones. Tiene comprensión de la legitimidad de sus actos y puede dirigir sus acciones. En este momento, no presenta peligrosidad para sí ni para terceros. No presenta enfermedad psiquiátrica, pero es adicto a drogas”.

“El 19 de enero estaba citado a indagatoria pero se postergó la fecha para finales de marzo, porque la psiquiatra dijo que Felipe no estaba en condiciones. La pericia habla de problemas de drogadicción, que está ubicado en tiempo y espacio, sabe qué está bien y qué mal. Y no es inimputable”, relató Denise Dumas en "Hay que Ver" por El Nueve en referencia a la denuncia por abuso sexual que una menor le originó en 2019.

FL