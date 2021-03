Felipe Pettinato acusó a su mujer de serle infiel con su ex cuñado

Felipe Pettinato vivió un duro momento personal semanas atrás cuando sufrió un brote psicótico. Pero después de esta complicada situación, el hijo de Roberto Pettinato habló por primera vez de su triste etapa.

En diálogo con Ángel de Brito, el actor confirmó que su separación con Sofía Colosante influyó en su estado. "Por suerte estoy mejor. No me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida", dijo el imitador de Michael Jakcson en diálogo con el periodista mediante WhatsApp.

Luego, confesó la infidelidad de la mamá de su hija Juana Michela. "Mi ex mujer me fue infiel, desde el 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino", disparó.

Tal como informó De Brito, Felipe Pettinato está internado en una clínica mientras se recupera. "Mi hija está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente", agregó.

Los resultados de la pericia psiquiátrica de Felipe Pettinato

Semanas atrás, Felipe Pettinato fue internado en el hospital Pirovano bajo el diagnóstico de un "brote psiquiátrico". Horas después, se dio a conocer la pericia tras una batería de estudios.

"Ha tenido un gran número de intervenciones quirúrgicas con el objeto de asemejarse a Michael Jackson y a raíz de eso recibió medicación del tipo opioide. Así empezó su problema con las drogas. Hizo varios tratamientos y tuvo cuatro internaciones. Tiene comprensión de la legitimidad de sus actos y puede dirigir sus acciones. En este momento, no presenta peligrosidad para sí ni para terceros. No presenta enfermedad psiquiátrica, pero es adicto a drogas”, contó Denise Dumas en el programa Hay que ver sobre este parte.