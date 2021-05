Pampita destrozó a Horacio Cabak tras los rumores de infidelidad

Desde el lunes Horacio Cabak está en boca de todos y es noticia en todos los medios luego de que su mujer, Verónica Soldato, le comunicara a Ángel de Brito, mediante mensajes, que su marido la habría engañado con otras mujeres. Ayer, a raíz del escándalo mediático que se está viviendo, Fernando Burlando fue a "Pampita OnLine" como abogado del conductor y Pampita destrozó a Horacio sin piedad.

Según trascendió, el letrado intentaría establecer un bozal legal a Verónica para evitar que sigan saliendo a la luz intimidades de la pareja y sobre todo de la vida de su cliente. Entonces Pampita entró en acción: "Ella quería desenmascarar lo que estaba transitando, un momento de dolor y me parece que esta fue su manera de hacerlo: mandando lo que encontró, a los medios”.

Burlando le respondió, que el accionar de Soldato fue para "lastimar a Horacio" y Pampita lo frenó al toque: "No. No lo vamos a poner a él como víctima en esta situación porque me parece que no corresponde". Luego Burlando le dijo que en una infidelidad, la culpa suele ser compartida y la top model indignada le volvió a responder: "No comparto. No hay por qué adjudicarle la infidelidad a la otra persona, hay que hacerse cargo de lo que cada uno hace, cómo transita la vida y qué valores tiene”.

Horacio Cabak se disculpó con su mujer y sus hijos, al aire

Luego de varios días en los que fue noticia y aún lo es por las presuntas infidelidades que cometió contra su mujer, Verónica Soldato, finalmente Horacio Cabak regresó a la conducción de su programa "La jaula de la moda", por Ciudad Magazine, tras haberse recuperado de Coronavirus. El conductor se mostró feliz pero no quiso evitar el tema e hizo su descargo pidiéndole disculpas a su esposa y sus hijos.

“Acá estamos de nuevo, con muchas ganas de volver. Estoy bien, feliz. Contento de estar nuevamente en mi programa. Bueno, gracias a todos los que se preocuparon, a los que preguntaron, a los que estuvieron desde el primer día”, comenzó diciendo y agregó: “Descubrí mucho amor, cariño, afecto, preocupación genuina. Mucha gente que sabía que era amiga y superó mis expectativas. Muchos se pusieron a mi disposición. Nunca la pasé mal, nunca me sentí mal, nunca estuve sin oxígeno. Nunca supe realmente la gravedad de mi enfermedad, nunca me lo dijeron. Me enteré cuando salí de la clínica, después me enteré que estuve muy complicado”.

Finalmente, Horacio decidió enviarle un mensaje a su familia que está pasando realmente un mal momento desde que salieron a la luz sus supuestas infidelidades: “Pasaron otras cosas también que trascendieron. Lo único que quiero decires a mi mujer y a mis hijos es que lamento profundamente por lo que están pasando. Y que espero que se solucione pronto. A mi mujer y a mis hijos, perdón por lo que están pasando. Los amo a los cuatro”, dijo en la apertura del programa.

