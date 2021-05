Como Wanda: así es la invaluable colección de zapatillas y gorras de Fede Bal

Fede Bal disfruta de un gran momento profesional ya que, desde que comenzó la segunda temporada de MasterChef Celebrity, se convirtió en el Host Digital del ciclo de cocina de famosos. Ahora, en esta oportunidad, aunque no es de mostrar su intimidad, al mejor estilo Wanda Nara exhibió parte de su vestidor donde tiene una invaluable colección de zapatillas y gorras.

Hace poco mostró su hermosa casa ubicada en un exclusivo country que tiene seis baños, un mini bar, una sala gamer y un jacuzzi, además de la gigantesca pileta en su exterior: “No le muestro a nadie mi casa, para mí es un lugar íntimo en donde están en este momento”, supo decir cuando hizo un mini recorrido por el hogar en "Cortá por Lozano".

Ayer por medio de sus historias de Instagram Fede compartió una imagen de parte de su vestidor en donde guarda cuidadosamente su colección de zapatillas y gorras, dos de sus objetos preferidos a la hora de vestirse y además mostró las nuevas alfombras que compró para poner bajo cada estante. El actor tiene casi 40 pares de zapatillas e innumerables gorras ordenadas en el lugar.

Fede Bal reveló qué actriz que lo vuelve loco

Invitado a "Los Mammones", el programa de Jey Mammon que es un éxito en América, Fede Bal se sometió a las preguntas del conductor quien estuvo implacable en su ping pong y directo le preguntó: “¿Te sentiste atraído por alguna compañera de MasterChef Celebrity?” y antes de que el joven pudiera responder el propio conductor dijo: “¡Manzana!”. Luego Fede revelaría que actriz le encanta.

“Estuviste bien ahí, ja”, le dijo Fede Bal y contestó: “No, no me sentí atraído por nadie, éramos muy amigos”. Pero, no quedó ahí la cosa ya que luego aclaro algo sonrojado: “Bueno… Leticia Siciliani me encanta, me parece hermosa. La adoro. Le mando un beso, pero no fue atracción”.

FL