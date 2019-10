El curioso método que usa Mica Viciconte para hablar de Nicole Neumann

La guerra entre Nicole Neumann y Mica Viciconte sigue latente y, a pesar del bozal legal que impide una mencionar a la otra, las chicanas son moneda corriente entre ellas. Durante esta semana, trascendió la noticia de que la rubia está saliendo con Bautista Amadeo y que, en una de sus citas, asistió a un restaurante con un tupper para llevar su propia comida vegana.

Este curioso detalle que fue confirmado en Intrusos, llamó la atención de la actual pareja de Fabián Cubero quien, para hacerle burla a su colega, apareció en Incorrectas comiendo galletitas en un tupper. Sin mencionarla, la ex chica Combate hizo referencia a "Nikita" de una manera tal que no viola la disposición judicial.

Mientras tanto, Nicole hizo lo suyo y compartió una curiosa postal en sus redes junto a una de sus perras que, vaya casualidad, se llama "Mica". ¿Un palito para su enemiga?

El conflicto que también involucra a Fabián Cubero se despertó esta última semana cuando Nicole disparó contra su ex por no saludarla por el día de la madre. "No recibí ningún mensaje de su parte. Tres chicos le crié, tres cesáreas le pasé y amamanté a tres pibes", declaró la modelo, bastante molesta por la falta de cordialidad de su exmarido.

“Me desenamoré y no pude seguir con la familia, pero para mi deberíamos seguir unidos. No tiene nada que ver estar sacándose los trapitos al sol, fue mi compañero durante 11 años”, manifestó Nicole.