Nicole Neumann reveló el desgarrador momento en que se convirtió en vegetariana

Invitada a Otra noche familiar, programa conducido por Guido Kaczka, Nicole Neumann hizo referencia a su dieta y al por qué no come animales desde hace 24 años.

Todo comenzó cuando el Pollo Álvarez, también participante del ciclo, contó los detalles del menú de casamiento que eligieron con Tefi Russo, el cual será milanesas con puré. “’Milanga’ de soja para mí, ¿calculaste?", le dijo Nicole a su compañero de Nosotros en la mañana.

En ese momento, Guido quiso saber por el vegetarianismo de Nicole. “Van a ser 24 años. Es por amor total a los animales”, comenzó la modelo quien luego ahondó en su decisión con una reveladora anécdota.

“Fue un día que vi a una oveja que balaba desesperada y pregunté qué le pasaba y era que estaba buscando a su corderito que lo habían carneado ese día. Desde ahí dije ‘nunca más como un pedazo de carne'. No quiero hacer apología (del vegetarianismo), ni militar, pero yo vi una mamá desesperada por su bebé”, dijo sobre el horrible momento. “Y dije: ‘¿qué derecho tengo yo a comerme el bebé de otras especies? De ninguna manera’. Y no lo hice nunca más. Y ahora como mamá, peor. Ahí todavía no era madre. ¡Imaginate!”, finalizó.