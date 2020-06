El descargo de Nicole Neumann luego de ser acusada de romper la cuarentena

Esta mañana se vivió un momento de tensión en el barrio cerrado donde vive Nicole Neumann ya que según informaron en "Los Angeles a la Mañana", la modelo habría sido acusada por sus vecinos de romper la cuarentena la permitir el ingreso de una manicura a su casa para que le haga las uñas. Además desde el programa afirmaron que Fabián Cubero, su exmarido estaría muy preocupado porque le llegarían a él las multas por la infracción.

Desde el programa dijeron que la manicura además de trabajar en el sector de la belleza también se desempeña como proveedora de alimentos y que tendría un permiso para ingresar que no se condice con su actividad. Una de las noteras del programa que fue en búsqueda del testimonio de "Nicky" aseguró que le vio las uñas "naranjitas perfectas y muy lindas" y luego desde el piso mostraron el tape con la entrevista a Nicole quien hizo su descargo.

"De ninguna manera dejé entrar a una manicura a casa. Esta persona se dedica al rubro alimentaria hace comida, hace viandas y vino a traerme comida, por eso pudo entrar en el barrio y llegar hasta mi casa. ¡Miren si voy a dejar entrar a mi casa a un masajista o a una manicura con la pandemia que estamos viviendo, por favor chicos...", comenzó diciendo ella y agregó: "No me consta que le lleguen multas a Fabián, a mi me llegan las expensas y sólo tuve que pagar un poco más este mes porque se rompió un caño en mi lote. Me parece una locura que piensen que puedo llamar a alguien para que venga que no sea necesario, hace meses que no me puedo hacer un masaje o las uñas, me encantaría pero no...", cerró.