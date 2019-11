El día de furia de Marcela Kloosterboer

Hace 30 años que Marcela Kloosterboer lleva una estricta dieta vegetariana. Sin embargo, en Miami sufrió un episodio por el que "por error" rompió su dieta libre de carne. ¿Que pasó? Engañaron a la actriz y le vendieron una hamburguesa no apta para su alimentación libre de animales. Es por eso que utilizó las redes sociales para escrachar al restaurante y expresar su enojo.

"Estoy en este restaurante, Joeys se llama, pedí una hamburguesa vegetariana. Hace 30 años que no como carne y me trajeron una hamburguesa de carne. Le pregunté al señor si era de carne y me dijo que no, que era vegetariana. Al rato me dicen que no, que era de carne. Después de 30 años me hacen comer carne y nadie se hace cargo. Ahora voy a arrobar el lugar para escucharlos", sentenció, muy enojada.