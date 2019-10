El drama de Ulises Bueno con las drogas: "Sentí que me moría"

Siempre el programa de Andy Kusnetzoff deja historias que conmueven y en esta oportunidad fue Ulises Bueno el que dejó sin habla a todos los demás invitados al contar su dura lucha contra las drogas. El cantante reveló que se vio morir y que a partir de allí decidí "limpiarse".

El conductor llamó al "Punto de Encuentro" a "los que supieron pedir ayuda a tiempo" y el músico se sincero: "Pedí ayuda porque no soportaba estar tanto tiempo drogado. Sentí que me moría. Trabajaba y consumía de lunes a viernes y la adicción fue haciéndose cada vez más fuerte", relató y enseguida Andy lo felicitó por lo bien que lo vio y el siguió.

"Estoy distinto, estoy mejor, hice clic mientras miraba una serie de Nicky Jam y vi que el salió de todo eso. Sentía que me estaba muriendo e hice una clínica en mi casa. Llamé a mi vieja y lo pusimos en marcha. Una noche soñé que vi mi velatorio, me desperté transpirado y ese día hice el clic y dije 'esto no va mas'. Estuve preso de las drogas por 17 años, no salía al patio a tomar mate. Excesos todo el tiempo", relató