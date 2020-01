El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández por la pérdida de su billetera

Hace algunas semanas Cinthia Fernández denunció mediante redes sociales la pérdida de su billetera. Entre lágrimas, la morocha aseguró que había perdido todos sus ahorros y solicitó que se la devuelvan.

En medio de una profunda crisis por su ruptura con Martín Baclini, la morocha logró ser el centro mediático aunque algunos de sus colegas dudaron de su palabra. Una de ellas fue Yanina Latorre quien, en pleno aire de Los ángeles de la mañana, se refirió a este episodio.

Todo empezó cuando le hacían un móvil a Mariano de la Canal, fan de Wanda Nara, quien también aseguró no creerle a Cinthia. "Ah, vos no le creés a Cinthia y querés que te creamos... Yo tampoco le creo", dijo Latorre en ese momento.

"No sé si es información o un cuento que te inventaste. No necesito pruebas, no soy abogada, esto no es un juicio, no es un tribunal de justicia. No te enojes Cinthita, me parece raro ya la noche anterior filmándote en la cama", siguió Yanina.

"Yo soy real, no me muestro superada", le respondió Fernández hasta que De Brito decidió cortar la conversación para seguir con su móvil.