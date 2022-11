El look campestre de Pampita que cautivó una vez mas en las redes

La modelo y conductora, quien se encuentra grabando los primeros capítulos de El Hotel de los Famosos 2, combinó un look campestre ideal para esta época del año. Cautivó a todos sus seguidores con sus fotos y su look que viene bien para eventos al aire libre. En un verde escenario de Cañuelas y con un sol radiante se fotografió luciendo un vestido total white muy canchero. El vestido es suelto, se ata de un lado de los hombros dejando el otro al descubierto, con el tajo al costado dejando lucir las pierna, algo muy delicado y que está siendo tendencia. Lo combino con unas sandalias negras, con tiras entrecruzadas de plataforma, muy cómodas para utilizar un día de campo.

El make up, fresco, delicado, con los labios de rojo que resaltan a simple vista. El cabello, colíta baja con raya al medio. Accesorios, una pulsera y arítos en color dorado. La esposa del empresario Roberto García Moritan, que siempre deja boquiabierta a sus seguidores en redes, recibiendo muchos like y comentarios positivos en todos sus look, también lo va hacer en la pantalla de el trece cuando se estrenen los primeros capítulos de El Hotel de los Famosos 2.

Pampita con su look campestre total white en Cañuelas, grabando El Hotel de los Famosos 2

La modelo se encuentra grabando al segunda temporada de El Hotel de los Famosos, con su look campestre

Se egreso Ana Moritan, la hija de Pampita y Roberto Garcia Moritan

La hija que tienen en común Pampita y Roberto Garcia Moritan, se egresó de su jardín maternal, y compartieron un momento especial los tres juntos. El acto fue al aire libre, entre juegos, personajes, actividades en familia y helado para compartir.

Pampita y Roberto Garcia Moritan en el acto de egresados de su hija Ana

El look de Ana, fue un vestido blanco, con dos colitas como peinado. Pampita impecable, con un vestido blanco que pasaba las rodillas de poca transparencia, con unas sanadalias bajas color nude. El padre, Roberto vestia camisa blanca, suelta con un pantalón negro, combinados con zapatos de vestir. Una familia que luce mucha elegancia, y la pequeña Ana, sigue los pasos de su madre.