Pampita reveló el dilema que tiene con Roberto García Moritán por su familia

Desde hace algunas semanas comenzó a circular la versión de que Pampita podría estar embarazada. La modelo ahora salió a aclarar los tantos sobre esta cuestión.

En un móvil con LAM, la modelo confesó la verdad respecto a las versiones y aclaró que es algo que no está en sus planes. "Yo creo que cada tanto me relajo, como un poquito de más y ya empiezan a decir: 'está embarazada'. Creo que es eso porque sino no sé de dónde los sacan. No estamos buscando, estamos re tranquilos", aseguró.

"No hay ninguna información, porque no puedo convencer a Robert, lo intento pero no quiere agrandar más la familia. Yo creo que ya está bastante grande igual", reveló sobre sus intenciones que difieren a las de su marido.

"¿Y qué te dice?", indagó Ángel de Brito sobre la cuestión. "Me dice que ya somos demasiados, dormimos poco. Y cuando vamos a los hechos es así. Tenemos todos los horarios de todas las edades, estamos fascinados pero somos bastantes", finalizó la top.

Pampita participó de la tradicional peregrinación a Luján y compartió un sentido mensaje

“Gracias a todos por esta maravillosa peregrinación! ¡Todo esto fue posible Gracias a cada uno de ustedes! La energía conjunta, la ayuda mutua, la paciencia, la generosidad, estuvo en todos los que emprendimos este viaje espiritual esta mañana” comenzó diciendo Pampita en su posteo de Instagram.

“Cada uno de esos pequeños gestos entre nosotros nos dieron la fuerza para dar cada paso. Gracias por la valentía y la entrega. Que todas nuestras oraciones sean escuchadas” agregó la top model.

Y luego de pedirle y agradecerle a la Virgen de Luján en la mítica basílica, la conductora cerró diciendo: “¡Que nuestros seres queridos y nuestra querida Argentina tengan un buen año! ¡Gracias hermosa a Virgen de Luján por recibirnos en tu casa! ¡Por las lágrimas de amor que brotaron cuánto te tuvimos enfrente! Protégenos bajo tu manto, cuídanos mucho, cura nuestras heridas y acompáñanos siempre!”.