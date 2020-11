El sentido mensaje de Jana Maradona tras la muerte de Diego Maradona

La muerte de Diego Maradona a sus 60 años dejó en shock al mundo entero. El emblema del fútbol argento y mundial partía luego de unas complicaciones cardiorespiratorias en medio de un panorama complicado de salud. Y mientras el astro se nos iba, rompiendo el corazón de millones, el peor momento quedó para su familia, en especial sus hijos.

Jana Maradona, quien fuera reconocida por el Diez pocos años atrás, mantenía un fuerte vínculo con Diego y se habían vuelto inseparables. Por eso, en las últimas horas la joven quiso compartir un mensaje de agradecimiento en medio de esta situación.

A través de sus historias de Instagram, Jana publicó: "Esto se siente todavía como un sueño horrible, pero no quiero dejar que pase más el tiempo sin agradecerles infinitamente todo el amor que le demostraron a mi papá siempre y particularmente estos días. Cada palabra, cada foto, cada demostración de afecto fueron mimos al corazón".



Previo al mensaje de la joven, Dalma Maradona había compartido un más que emotivo mensaje todavía fuertemente conmovida por el momento que transita. "Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no ... Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos ! Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN!", comenzó diciendo la actriz en un extenso mensaje.