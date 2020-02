El Negro Oro confirmó su relación con un hombre 27 años menor

Después de su relación con Guillermo D'Anna, Oscar "Negro" González Oro confirmó su romance con un joven de 41 años.

Se trata de "Jules", con quien compartió algunas postales en su cuenta de Instagram. " Va todo muy despacito, muy tranquilo. No es un mocoso, tiene 41 años, su profesión, le va muy bien, es independiente, no miente, que para mí es fundamental", contó en el programa radial Agarrate Catalina.

"Me gustaría que me vaya bien. Yo en todas mis relaciones con mis afectos y mi familia soy un par", agregó.

A corazón abierto, el periodista aseguró que sus experiencias anteriores lo marcaron y que algunas de sus parejas se acercaron a él por interés. " Me pasa que se me acercan por interés, eso sí me hace daño. Yo quiero que quieran al tipo que soy, no al personaje que inventé. Yo no desconfío, pero si descubro la primera mentira ahí se acabó todo, pero quiero confiar en la gente en todo sentido", disparó.