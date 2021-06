El Pelado López le respondió a Jujuy Jiménez: "El amor me sobra"

El Pelado López habló de Sofía Jujuy Jiménez y se refirió a los recientes dichos de la modelo en LAM.

La morocha pasó por el programa de El Trece y participó como "angelita" durante algunos días donde dio a entender que no tiene un buen recuerdo del conductor. "Como él era más grande, yo tenía 22 años, yo era re chica, me perdí todo un momento de mi vida. No salía nada", contó Jujuy en el ciclo de Ángel de Brito.

Tras estas declaraciones, en Intrusos buscaron la palabra del Pelado López quien estuvo internado por coronavirus. “La verdad que en el tiempo que ella dijo esas cosas yo estaba saliendo de una internación, algo grave y algo importante, entonces en este momento yo priorizo la salud y el amor”, contó el periodista.

El Pelado López está nuevamente en pareja con Nella Ghorgor.

“La salud la estoy recuperando, y el amor me sobra. Todo lo demás me parece que es irrelevante. La verdad creo que, más allá de este tema puntual, hay como un nivel de no ver lo importante general. Vengo de estar en una clínica internado, hacerme problema por cosas como estas no tiene ningún sentido”, disparó.

Jujuy Jiménez contó por qué se separó del Pelado López

Tiempo atrás, Sofía Jujuy Jiménez se refirió a su separación del Pelado López.

“Me fui de esa historia después de haberlo intentado. Cuando estás en pareja, cuando amás mucho, entregás y das todo. Me fui en buenos términos. Es triste, pero llegué hasta acá. No me estaba haciendo bien y puse punto final”, dijo tiempo atrás en Pampita Online.

Luego, aseguró que no mantuvo ningún tipo de contacto con él. “Tampoco iba a ser mi amigo. Es un ex. Era raro. Nunca más hablamos”, siguió.

Jujuy Jiménez aseguró no tener buenos recuerdos de su relación con el Pelado López.

AM