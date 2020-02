El polémico descargo de Graciela Alfano por el crimen de Fernando Báez Sosa

El brutal crimen de Fernando Báez Sosa generó una fuerte conmoción en el país y muchas figuras manifestaron su dolor por este aberrante hecho. No ajena a este caso, Graciela Alfano hizo una contundente reflexión.

"Fue lamentable y triste lo que pasó con Fernando. Yo pienso en la familia de Fernando, en las tareas solidarias que hacía, se ha ido un chico con un valor para la sociedad increíble. Pero también pienso en las familias de los rugbiers. Y veo dolor. No veo que esa gente esté contenta. Esa gente está destrozada, desarmada", dijo al portal de Radio Mitre.

"Me da dolor en el alma la muerte de Fernando. Cuando enviamos a los chicos, somos padres y no nos hacemos cargo de lo que pasó o sabemos que salen en banditas y no les ponemos valores, y no limitamos a jóvenes que todavia necesitan una guía. ¿Los asesinos qué edad tienen? ¿Nos vamos a hacer como sociedad responsables de ese chico que hace hace diez años jugaba con un autito y que hoy se convirtió en asesino y lo mandan a una cadena perpetua?”, agregó.

"Estamos viendo también esa película o estamos viendo la mitad. Cuando uno ve la película completa de todo el asunto se da cuenta que la violencia no es cosa de una persona en algún momento, es la sociedad que está sufriendo, es un mundo que está sufriendo”, cerró.