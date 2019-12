El Pollo Álvarez le hizo una fuerte advertencia a Nicole Neumann

Un particular momento se vivió en “Nosotros a la Mañana” tras volver de un corte. El Pollo Álvarez le preguntó a Nicole Neumann la temperatura y para sorpresa de él, ella no pudo contestarle de forma inmediata. Esto provocó que el conductor le hiciera “una advertencia”.

“Son las 10:06 en toda la República Argentina, Nicole Neumann ¿La temperatura?”. Fuera de plano, se la pudo escuchar a la top al grito de “¡Nooo!”; en tanto que Andrea Campbell acotó irónica: “Acá estamos ocupados trabajando”.

Lejos de dejársela pasar, Álvarez disparó: “Después te hacen gif en Ketoda ¡porque te distraés!” Sin embargo, Nikita subió la vara y retrucó: “Me encanta que me hagan los gif de Ketoda”. “Bueno, pero no labures para eso”, le respondió el conductor. Fue ahí que Nicole explicó qué fue lo que pasó: “Es que se me cayó el collar y me lo estaba arreglando”.