El sentido homenaje de Diego Maradona Jr. a Diego Maradona

Diego Maradona Jr. decidió homenajear a su padre, Diego Maradona, y luego de iniciar los trámites recibió la nacionalidad argentina.

En un acto que se realizó este jueves en el Consulado General de la Argentina en la ciudad de Roma, en Italia, Junior obtuvo la nacionalidad de su padre. El encargado de presidir la ceremonia fue el canciller Felipe Solá, a través de una videoconferencia, desde Buenos Aires.



Sin dudas fue un día muy emotivo para Diego, que acudió a la cita junto a su esposa, Nunzia Pennino, y sus dos hijos, Diego Matías y de Indiana Nicole. “Es un orgullo poder ser argentino. Me emocionó mucho, es algo que siempre soñé, que sentía que lo tenía que hacer. Siempre tuve claro ser 50% napolitano y 50% argentino. Es un homenaje a mi padre. Anoche no me podía dormir. Sé que estaría muy orgulloso y contento, lo hice para reglárselo a él desde acá”, le dijo Junior a Télam.



Reconocido públicamente por su padre en 2016, Diego Junior fue fruto de la relación que el astro del fútbol mantuvo con Cristina Sinagra en 1986, año en que nació el joven.

El dolor de Diego Maradona Jr. tras la muerte de su padre

Tras la repentina muerte del Diez el pasado 26 de noviembre, Diego Maradona Jr. expresó su dolor a través de sus redes sociales. Pero también se refirió a la partida del astro en diálogo con medios italianos, en donde habló sobre esta pérdida.

"Se fue demasiado pronto, pero en el tiempo que compartimos fui feliz. Yo lo perdoné hace cinco años, cuando nos reunimos en Buenos Aires. El 24 de noviembre me costó dormir, me había prometido no descansar en la tarde del día siguiente, estaba mirando la TV para pasar el tiempo y recibí la llamada", recordó sobre el día previo a muerte del astro.

"Necesité 29 años y medio para recuperar esta relación, los 5 años vividos juntos no los olvidaré más. No quería recriminarle el pasado y mantener inútiles rencores. Le dije a mi padre que quería construir un futuro juntos, desde cero", cerró en diálogo con el programa radial "Crc Targato Italia".