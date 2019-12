El sentido mensaje navideño de Jorge Rial a su familia

View this post on Instagram

Todo lo que tengo está acá. Gracias @romipereiro por ayudarme a construir esta familia. No es fácil, pero vale la pena ver a nuestras hijas juntas y a nuestro nieto viviendo su primera Navidad. Lo soñamos, la peleamos y acá estamos. Fue el año más importante de nuestras vidas. Y recién empezamos!!! ❤️