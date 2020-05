El tierno gesto de Cinthia Fernández con Matías Defederico en plena cuarentena

Si bien se casaron súper enamorados y tuvieron tres hijas, luego de separarse Cinthia Fernández y Matías Defederico no tuvieron la mejor de las relaciones y vivieron varias peleas mediáticas por diferentes temas. Pero esta cuarentena por el avance del Coronavirus en la Argentina los encuentra unidos, según supieron contar ambos y la bailarina y actriz tuvo un gran gesto con el futbolista de Agropecuario.

Como le supo contar el jugador a CARAS Digital hace unas semanas, el exmatrimonio decidió que Charis, Bella y Francesca pasen el aislamiento con Cinthia, él pasa seguido a visitarlas y en una entrevista con Ciudad.com reveló la invitación que le hizo su exesposa: “Gracias a Dios estamos teniendo una excelente relación después de casi tres años, buena onda y todo. Es más, ella me ofreció quedarme en la casa, pero le dije que así estamos bien. Estamos cerca y cualquier emergencia que surja estoy en cinco minutos”, reveló

Consultado sobre los casos de ex que decidieron volver a convivir durante la cuarentena, él expresó: “Sí, vi varios. Ja, ja, ja. Pero yo prefiero volver a mi casa y que cada uno tenga su espacio. En la casa de Cinthia no hay habitación afuera, y la que está apartada es donde duerme la niñera. Igualmente, lejos estoy de volver a dormir en su casa, a no ser que sea un caso extremo de mis hijas”.